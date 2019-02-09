KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ(tekrar)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
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