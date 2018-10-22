Kartal'da Arnavut kaldırımı-asfalt tartışması sürüyor

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi tarafından Atalar Caddesi'nde Arnavut kaldırımının üzerine asfalt dökülmesi üzerine sosyal medyada başlayan tartışma sürüyor. Esnafın, maddi zarara uğramamak için en kısa sürede asfalt yapılması talebinin Kartal Belediyesi'nce yerine getirilmesi, mahalleliyi de ikiye böldü. Bazı mahalle sakinleri, asfalt yapılmasından memnun olduğunu dile getirirken, bazıları da Arnavut kaldırımının sökülmemesinin ekonomik zarara yol açtığını savundu. Sosyal medyada ve kamuoyunda devam eden tartışmalar üzerine Atalar Caddesi'nde basın açıklaması yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kartal Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Temel Yaz, tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bu dönemdeki israfın, Kartal halkının vergileriyle oluşturulan bütçeye yapılmış ciddi bir yanlış olduğunu savundu. Yaklaşık 12 yıl önce AK Parti belediyeciliği zamanında Atalar Mahallesi'ne prestij kazandırmak için yapılan bu caddede yaklaşık 6 bin metrekare doğal bazalt taş, doğal granit ve diyabaz taş kullanıldığını belirten Yaz, bu kıymetli caddenin CHP'li bir belediyenin yönetiminde olduğu günümüze kadar bakımı ve tamirinin yapılmadığını, mahalle sakinleri ve esnafın mağdur edildiğini ifade etti.

CHP'li belediye şimdiye kadar bu caddenin bakımını düzenli yapsa, vatandaşların ve esnafın mağdur olmayacağını, herkesin tepkisine neden olan israf ve çirkin asfalt örneğinin oluşmayacağını dile getiren Yaz, sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin birey olarak tasarruf ettiği bu dönemde dayanıklılık ömrü yüzyıllara varan ve bugünün maliyetiyle altyapısı yaklaşık 1 milyon TL'ye varan bu yatırım CHP'li belediye sayesinde yerin altına gömülmüş ve ziyan edilmiştir. Vatandaş ve esnaf haklı olarak bu caddenin sıkıntılarını dile getirmiş, düzeltilmesi konusunda talepte bulunmuştur. Hizmet etmeyi bilmeyen bu belediye yönetimi ise vatandaşın ve esnafın sıkıntısını gidermek adına büyük bir şehircilik katliamına neden olmuştur. Her aklıselim insan ve teknik bilenler, bu yolun düzeltilerek kullanılmasını arzu ederdi. Madem belediye yönetimi asfalt dökme konusunda inadından vazgeçmedi ama en azından böyle bir milli servetin de yerin altında kalmasına müsaade etmemeliydi. Teknik olarak bu doğal taşların yerinden hızlıca sökülmesini sağlayarak hem buradaki esnafa ve vatandaşa çözüm üretilmiş olacaktı hem de bu milli servet başka bir alanda kullanılarak ziyan edilmemiş olacaktı."

- "Asfalt atılıp, atılmama sorumluluğu bende değil" Basın açıklamasının ardından Atalar Mahalle Muhtarı Erhan Gümüş, asfalt uygulamasının, sosyal medya üzerinden düzenledikleri ankete katılan Atalar Mahallesi'nin yüzde 81'inin oylarıyla yapıldığını söyledi. Kartal muhtarlar toplantısında 2 yıldır devam eden taşlı yolla ilgili sıkıntılarını belediye başkanına aktardıklarını anlatan Gümüş, "Bu yolun asfaltlanması için 2 yıldır uğraşıyoruz. Sonuç itibarıyla burasının asfaltlanması kararı alındı. Ben Fen İşleri Müdürü değilim. Bu işle ilgili sorumlu kişi de değilim ama 'İlk kez bu yolda yürürken düşmedim.' diyen kanserli hastanın temsilcisiyim. Yolun asfaltlanmasının en hızlı şekilde olmasını istedik ama taşlı yolun üzerine asfalt atılıp, atılmama sorumluluğu bende değil." diye konuştu. Muhtar Gümüş, yolun yeni halini çok beğendiğini, mahallelinin sosyal medyadaki yorumlarının da olumlu olduğunu ifade etti. Sosyal medyadaki tepkilerin büyük bir bölümünün mahalle dışından olduğunu dile getiren Gümüş, "Bu millet mahalleliyi dinlemiyor, bilmediği şey üzerinden konuşuyor. Bilmeden konuşursanız, bir kanserli hastanın veya bir engelli vatandaşın yürümesine engel olursunuz." dedi.

- "600 yıl ömrü olan bu taş, asfaltın altına gömüldü" AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Seyfullah Ergin de sokağın 10 yıldır hizmete ihtiyacı olduğunu çünkü taşların bozulduğunu, insanların yürüyemediğini, arabaların amortisörlerinin bozulduğunu, kadınların bebek arabalarını kullanamadığını dile getirdi. Ergin, 600 yıllık ömrü olan granit taşların bugünkü maliyetinin 1 milyon TL olduğunu anlatarak, "Bu süreç içinde bu taşların tamir edin dedik. Bu taşı yapmak için dünya yarışıyor. Buraya da zamanında prestij için yapıldı. Bu taşları tamir edemiyorsanız kaldırın, ondan sonra asfalt yapın. 600 yıl ömrü olan bu taş, asfaltın altına gömüldü." dedi. - Mahalleli ikiye ayrıldı Mahalle esnafından Muhammet Reyhan, bu kadar arayla Arnavut tartışı döşenmesinin yanlış olduğunu ve Atalar Mahallesi'ndeki taşların doğal değil, Çin'den getirilmiş taşlar olduğunu ileri sürdü. Taşların tamirinin mümkün olmadığını belirten Reyhan, "Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta, Sirkeci'de 100 senelik Arnavut taşı var. Gitsinler Arnavut taşı görsünler." dedi.

Bir başka mahalle esnafı Fevzi Deligöz, yolda uzun yıllardır bakım yapılmadığını, geçici bakımlar yapıldığını, bunun çözüm olmadığını belirtti. Deligöz, "Bu bir değerdir, sökersin. Bir ay sonra kar yağdığında, bu taşlar altında suyu çekeceği için asfalt yine zarar görecek. Buradan mikser, kamyon geçiyor." diye konuştu. Esnaf Hasan Çağlar da esnafı mağdur etmemek için Arnavut taşlarının kaldırılmadığını, taşların kaldırılması halinde mahallede İSKİ, İGDAŞ'ın da uzun süren çalışmalar yapacağını ifade etti. - "Bir fotoğraf karesiyle koca çalışma yargılandı" Tartışmalar üzerine bir süre sonra mahalleye gelen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel de bu caddenin 15 yıl önce yapıldığını ve yapımının 6 ay sürdüğünü, iş kazasında da bir vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Bu caddenin mahallelide travma yaşattığını ifade eden Yüksel, "Tabii ki hizmet etmek için yapıldı bu cadde ama çok uzun sürmesi, bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bir travma yaşattığı için burada yapılacak uzun çalışma, esnafımızı ve vatandaşları korkutuyordu. Caddedeki taş parçaları çocukların yaralanmasına neden oldu. Yağmur yağdığı zaman taşlar artık yerine oturmadığı için vatandaş mağdur oluyordu, mahalle sakinleri çok fazla şikayetlerini dile getiriyordu." diye konuştu.