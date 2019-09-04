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KARTAL'DA ASIRLIK ÇINARIN DALLARI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kartal’da park halindeki otomobilin üzerine asırlık çınarın dalları düştü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Kartal’da park halindeki otomobilin üzerine asırlık çınarın dalları düştü. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken dalların otomobil üzerine düşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kartal Yakacık Ayazma Caddesi’nde bulunan asırlık çınar ağacının dalları, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Park ettikten sonra çay bahçesine oturmaya giden Ahmet Ayzıt, dışarıdan gelen gürültüyü duyunca aracının başına koştu. Çınarın dallarının otomobilinin üzerine düştüğünü gören Ayzıt, "Rüzgar vardı, rüzgardan dolayı aracın üzerine büyük bir dal düştü. Görüyorsunuz aracın halini. Araçta baya bir masraf var. Ben içinde değildim, içeride oturuyordum. İçinde olsaydım orada bırakmazdım zaten biliyordum rüzgar vardı. Tahmini 50 bin lira masraf var. Belki daha fazla çıkar." dedi.

"BUNUN BAKIMININ YAPILMASI LAZIM"
Ayazma Caddesi’ndeki otopark görevlisi olan Sabit Kal ise, "Ben burada otopark görevlisiyim. Ağacımız 700 yıllıktır. Ama herhangi bir bakım yapılmadı. Orada araba değil de insan da olabilirdi. Her zaman bu rezillikleri çekiyoruz. Daha önce de oldu bu olaylar. Bunun bakımının yapılması lazım. Sonuçta araba değil, insan da olabilirdi. Allah korusun bir çocuk olsaydı. Böyle bir halde geri dönüşü olmaz. Yeri geldi mi kalabalık oluyor burası insan kaynıyor." diye konuştu.

DALLARIN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Asırlık çınar ağacının dallarının otomobilin üzerine düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çınar ağacının altında park halinde durduğu, çıkan büyük gürültünün ardından dalların otomobilin üzerine devrildiği ve o anda orada bulunan başka bir aracın hızla uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Park halinde bulunan otomobil
-Çıkan büyük gürültü
-Ağaç dallarının otomobilin üzerine düşmesi
-Devrilme anında orada bulunan bir başka otomobilin hızla uzaklaşması

(AKTÜEL)
-Devrilen ağaç dalları
-Park halinde bulunan otomobil
-Otomobil sahibi ile röp
-Otopark görevlisi ile röp
-Asırlık çınar ağacı
-Genel ve detay

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