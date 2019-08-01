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Kartal’da bacakları kopuk halde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 21:25 | Son Güncelleme

KARTAL'da bir rezidansın önünde bacakları kopuk bir kadın cesedi bulundu.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir rezidansın önünde bacakları kopuk bir kadın cesedi bulundu. Cesedin İran vatandaşı Fardis Golrokh'a (50) ait olduğu belirlendi.

Kartal Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde bacakları kopmuş vaziyette kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonucu kadının bacakları ise binanın 4.katındaki balkonda bulundu. Cinayet büro ekipleri cesedin rezidansın 31. katında oturan Fardis Golrokh’a ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri 31. kata çıktığında pencerenin önünde üzerinde yastıklar olan bir sandalye olduğunu tespit etti. İddia göre, İran vatandaşı Fardis Golrokh (50) oğluyla birlikte alışveriş merkezine gitti. Orada oğluyla tartışan Golrokh, rezidansın 31. katındaki evine döndükten sonra camdan atladı. Kadının rezidansın 4. katındaki terasta bulunan camların üzerine düşmesiyle bacakları koptu. Fardis Golrokh’un cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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