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KARTAL'DA BACAKLARI KOPUK KADIN CESEDİ BULUNDU (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

KARTAL'da bacakları kopuk bir kadın cesedi bulundu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
KARTAL'da bacakları kopuk bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kartal Esentepe mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde bacakları kopmuş vaziyette kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonucu kadının bacakları ise binanın 4. katındaki balkonda bulundu. Savcının olay yeri incelemesinin ardından, cinayet masası ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polislerin çalışmaları
-Polis araçları

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