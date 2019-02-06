Kartal'da bina çökmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gidecek.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un olay yerine gitmeleri talimatını verdi.
Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış
Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum