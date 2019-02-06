Kartal'da bina çökmesi

Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin içeri girişinden hemen sonra binanın çöktüğü, bu sırada sokakta yürüyen öğrencilerin de kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

İBB ekiplerince olay yerinde yapılan anonsta, "Risk altında olan binaların boşaltılmasından dolayı vatandaşlar için misafirhaneler ayarlandı. Vatandaşlarımız Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda kurulan kriz masasına başvurmaları halinde kalacakları yerlere yönlendirecekler." denildi.

Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, etrafındaki risk altında olan diğer binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bu arada Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, TGRT Haber'de yaptığı açıklamada, binadaki kaçak konfeksiyon atölyesinin belediyelerinin zabıta ekiplerince tespit edilerek kapatıldığını bildirdi.

"Binanın taşıyıcı kolonlarına hasar verilmiş mi?" şeklindeki soru üzerine ise Altınöz, "Bu Yeşilyurt Apartmanı. Bizim Başkan Yardımcımızın da ailesinden... Aileden aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu rahatlıkla söylüyorum, kolon kesilmesi söz konusu değil." dedi.

Kaçak üç katın nasıl yapıldığı konusunda ise Altınöz, "Bu başkan yardımcımız, 2014 seçiminden sonraki yardımcımız. Bu binanın kaçak yapımı 1992'den sonraki dönem. Dolayısıyla Başkan Yardımcımızla bağlantısı olmayan bir şey." ifadelerini kullandı.

"Çevredeki birkaç bina için bu bina da dahil yıkım kararı var ama bazı vatandaşlar buna direndiler ve yıkım gerçekleşmedi" iddiası doğru mu şeklindeki soruya ise Belediye Başkanı Öz, "Yanlış. Hemen o çöken binanın karşısında iki tane bina, riskli yapıya başvurdular ve Kartal Belediyesi tarafından yıkılmıştır: Kartal Belediyesinde yıkım kararı olan hiçbir bina ayakta değildir. Bunu net söylüyorum. Dolayısıyla bu binanın da riskli raporu söz konusu değil. Yıkım isteği söz konusu değil ama imar barışına başvuru söz konusu. İmar parasını yatırsalardı, imar barışına başvursalardı o zaman da iskanını almış olacaklardı. Konu bu." ifadelerini kullandı.