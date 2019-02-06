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Kartal'da bina çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 23:44 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, enkaz altından kurtarılan ve hastanede tedavi altına alınan 7 kişinin kimliğini açıkladı

Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan 7 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta saat 15.59'da çöken binanın enkazında, AFAD Arama Kurtarma Birlikleri başta olmak üzere görev yapan ekiplerin, büyük bir gayretle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 1'i ağır olmak üzere 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yaralıların isimleri ve genel durumlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

1- Hilal Tuana Alemdar, 13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi

2- Halil İbrahim Alemdar, 23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi (Kartal EAH)

3- Adem Alemdar 47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH

4- Safiye Alemdar 44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH

5- Adile Oral 77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

6- Nazan Tekgöz 37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

7- Güler Yılmaz 56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

Açıklamada, "Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine de yer verildi.

Kartal'daki çöken bina

Kartal'daki çöken bina

Kartal'daki çöken bina

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