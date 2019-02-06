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Kartal'da bina çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 23:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken binanın enkazında ikinci kez incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında ikinci kez incelemelerde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Soylu ve Kurum kriz masasından ayrılarak enkaz alanına geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu ve Kurum daha sonra yıkılma tehlikesi bulunan diğer binayı da inceledi.

Soylu ve Kurum, evlerinden tahliye edilenler ve yakınlarından haber alamayan vatandaşlarla da bir araya geldi.

İncelemeler sırasında AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Soylu ve Kurum'a eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu'nun Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan kriz masasında sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını takip etmesi bekleniyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da kriz masasında gelişmeleri takip ediyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çöken bina Enkaz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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