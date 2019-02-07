Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binada 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 23.00'teki son açıklamalarından sonra son 3 saat içerisinde 6 kişinin enkazdan çıkarıldığını anlatarak, "Bunlardan 5'i yaralı olarak kurtarıldı, şükürler olsun. Ama maalesef bir vatandaşımız da ölü olarak oradan çıkarıldı." diye konuştu.

Yaralı olarak kurtarılan 5 kişiden birinin yoğun bakımda olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu yaralılarımız, Bahriye Aktar (75) yoğun bakımda. Tayyip Mahmut Alemdar (9), genel durumu iyi. Ali Alemdar (75), genel durumu iyi. Hüsniye Yaman (59) genel durumu iyi. Leyla Yaman (63), genel durumu iyi. Ölü olarak enkazdan çıkardığımız vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, yaralıların tamamının tedavilerinin Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürdüğünü kaydetti.

Yıkılan binanın sağ tarafındaki 10 katlı Yunus Apartmanında da risk bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu: