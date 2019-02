Kartal'da bina çökmesi

"Hemen enkazın, yani yıkılan binanın yanındaki 10 katlı Yunus apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor. Daha önce bakanlarımız da söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mühendisleri, teknik heyeti lazer yöntemiyle bu binanın durumunu an be an devamlı kontrol altında tutuyorlar. Çünkü arama kurtarma faaliyetini yürüten, orada çalışan arkadaşlarımızın güvenliği, etrafımızdaki yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız. 3 kere kısa süreli de olsa bu durumu netleştirmek için arama kurtarma faaliyetlerine kısa süreli ara verdik. Ama hemen bunu netleştirip risk tahlili yapar yapmaz tekrardan çalışmalara başlandı."

- Yaklaşık 19 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı

Ali Yerlikaya, gece 02.00'da yapılan açıklamadan sonra maalesef arama kurtarma faaliyetinde bir cana ulaşamadıklarını belirterek, "Şimdi size sevindirici bir haber vereyim. Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD kurtarma ekiplerimiz konuştular, şu anda konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriyle tıpkı dünkü Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da kavuşacağız. Gayretimiz, temennimiz bu." dedi.