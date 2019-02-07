Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, AFAD ekiplerinin Kartal'da çöken binanın enkazı altında iletişim kurduğunu belirttiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yerlikaya, Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ardından Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan kriz masasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arama ve kurtarma çalışmalarının 18,5 saattir aralıksız devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, bu süre içerisinde 9'u genel sağlık durumu iyi, 3'ü ağır olmak üzere 12 yaralının başta Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, 2 kişinin kimliğinin önceden belirlendiğini, bir kişinin de bu sabah yakınları tarafından hastanede kimliğinin tespit edildiğini vurgulayarak, çevredeki 7 komşu binanın güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını anımsattı.

Bu binalardan birinin durumunun farklı olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti: