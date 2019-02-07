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Kartal'da bina çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başkanlığında yürütülen arama kurtarma çalışmaları, UMKE ile JAK ekiplerinin de desteğiyle devam ediyor - Enkaz altında yakınları bulunanlar, umutla gelecek iyi haberleri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken binanın enkazında, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başkanlığında yürütülen arama kurtarma çalışmaları UMKE ile JAK ekiplerinin de desteğiyle sürüyor.

Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken 7 katlı binanın üst kısımlarında vinç yardımıyla kaldırıma işlemi yapılırken, çalışmalar arama kurtarma köpeklerinin koku aldığı bölgede yoğunlaşıyor.

Enkaz altında yakınları bulunanlar ise umutla gelecek iyi haberleri bekliyor.

AFAD ekiplerinden alınan bilgiye göre, enkaz altında televizyonun yarattığı boşlukta hayata tutunan bir vatandaş daha kurtarıldı.

Bu arada, Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda İstanbul Valiliği başkanlığında toplanan kriz merkezi de çalışmalarını sürdürüyor.

Çöken bina ile boşaltılan binalarda kalan vatandaşların ihtiyaçları kriz merkezinde görevli personel tarafından karşılanıyor.

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arama kurtarma Enkaz Kartal

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