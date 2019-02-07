Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerden 7'sinin kimlikleri belli oldu.
Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerden 7'sinin kimlikleri tespit edildi.
Bu kişilerin, aynı aileden Erdoğan ve kızları Eslem (18) ile Ecrin Alemdar (11), Mustafa ile eşi Safiye, halası Saime ve annesi Safiye Alemdar olduğu öğrenildi.
Cenazeler, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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