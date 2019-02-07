Kartal'da bina çökmesi

"Şu anda gerek AFAD ekipleri, gerek itfaiye ekipleri, büyükşehir belediyesi, gerek Sağlık Bakanlığının 112 ekipleri, gerek jandarma kurtarma ekipleri, gerekse UMKE'ler, gerekse de sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin kurtarma ekipleri, hakikaten insanüstü bir gayretle çalışmalara devam ediyorlar. Duamız, gayretimiz ve çalışmalarımız enkazın altında şu anda bulunan vatandaşlara sağ salim şekilde erişilebilmeleridir. Bunun için hakikaten çok titiz ve önemli bir çalışmayı arkadaşlar ortaya koyuyorlar."

Enkaz altında kalan yakınlarını sabırla ve metanetle bekleyen ailelere şükranlarını ileten Soylu, "Allah sabırlarını arttırsın, hepimizin, bütün milletimizin, geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza gayret vermesi için Cenabı Allah'a dua ediyoruz. Çünkü onların da gayretleri, moralleri önemli. İnşallah şu anda bu çalışmalar, bu dediğim ölçüler seviyesinde yürümektedir. Allah, bizim de buradaki çalışan kardeşlerimizin de yardımcısı olsun inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Enkaz altından ses geliyor mu?" sorusuna Soylu, şu yanıtı verdi:

"Son aldığımız kardeşimize (Azra Havva Tekgöz) ulaştığımız sese kadar şu anda bir sese ulaşmış değiliz ama bu farklı ve olumsuz bir durum olarak da algılanmamalıdır. Bunun böyle algılanması da yanlış olabilir. Onun için bütün umutlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sesin gelmesi ya da gelmemesi çalıştığımız katlarla ve çalıştığımız seviyeyle alakalıdır. Biz zamanla yarışıyoruz, zamanla yarışmak zorundayız. Arkadaşlarımız da hakikaten uyumadan, gözünü kırpmadan bir mücadele ortaya koyuyor. İnşallah umutlarımızı devam ettirip, enkazın altında sağ salim ulaşabilmeyi hedefliyoruz."