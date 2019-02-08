HABER

Kartal'da bina çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 10:03 | Son Güncelleme

Çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken 7 katlı binanın üst kısımlarındaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken, bazıları da kesiliyor. İtfaiye ekipleri ve ambulansların hazır bulunduğu sokakta, çeşitli arama kurtarma ekipleri de bekliyor.

Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kriz merkezi de çalışmalarını sürdürüyor.

Çöken binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında yakınları bulunanlar gelecek iyi haberleri bekliyor.

Dün akşam yapılan açıklamaya göre, enkazdan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 13 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 11 kişi hayatını kaybetti.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Kültür ve Mekan Buluşmaları’nın kapanış etkinlikleri için geri sayım başladıKültür ve Mekan Buluşmaları’nın kapanış etkinlikleri için geri sayım başladı
Sigarayı bıraktı, 170 kedinin karnı doyduSigarayı bıraktı, 170 kedinin karnı doydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bina çökmesi Kartal

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Fahrettin Altun'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Günlük burç yorumları 8 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

20 dakikalık kovalamaca! Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.