Kartal’da bina çöktü

Kartal’da 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, göçük altında kalanlar olup olmadığı araştırılıyor.
Kartal Bankalar Caddesi’nde 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri
Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama
Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum