Kartal’da bina çöktü

Kartal’da 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, göçük altında kalanlar olup olmadığı araştırılıyor.

Kartal Bankalar Caddesi’nde 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



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