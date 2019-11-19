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Kartal’da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi Kaan V. ve Bayram A. “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:44 | Son Güncelleme

Kartal’da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi Kaan V.

Kartal’da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi Kaan V. ve Bayram A. “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı.

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