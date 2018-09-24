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 Kartal'da bonzai operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

KARTAL'da düzenlenen operasyonda bonzai sattığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

 Kartal'da bonzai operasyonu

İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da düzenlenen operasyonda bonzai sattığı belirlenen bir kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri geçtiğimiz perşembe günü Kartal'da yapılan denetimler esnasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ekipler, araçtaki 2 kişinin üst aramasında 7,5 gram bonzai ele geçirdi.

BASKIN YAPILDI
Çalışmaların ardından şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettikleri belirlenen Kartal'daki 2 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen D.A. (22) ile uyuşturucu kullandıkları tespit edilen D.H.B. (29), H.Y. (20) ve B.H. (21) ile H.G. isimli yaşı küçük şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 474,8 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 405 lira para ele geçirildi.

19 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Şüphelilerden "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "hırsızlık", "parada sahtecilik", "görevi yaptırmamak için direnme", "resmi
belgede sahtecilik" suçlarından toplam 19 suç kaydı bulunan D.A, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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