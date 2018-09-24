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Kartal'da bonzai operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

KARTAL'da düzenlenen operasyonda bonzai sattığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da düzenlenen operasyonda bonzai sattığı belirlenen bir kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri geçtiğimiz perşembe günü Kartal'da yapılan denetimler esnasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ekipler, araçtaki 2 kişinin üst aramasında 7,5 gram bonzai ele geçirdi. BASKIN YAPILDI Çalışmaların ardından şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettikleri belirlenen Kartal'daki 2 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen D.A. (22) ile uyuşturucu kullandıkları tespit edilen D.H.B. (29), H.Y. (20) ve B.H. (21) ile H.G. isimli yaşı küçük şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 474,8 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 405 lira para ele geçirildi. 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI Şüphelilerden "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "hırsızlık", "parada sahtecilik", "görevi yaptırmamak için direnme", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 19 suç kaydı bulunan D.A, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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