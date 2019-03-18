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KARTAL'DA ÇATI KATINDAKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 03:32 | Son Güncelleme

*Küçük bir kız çocuğu evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.  Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kartal'da 2 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Yangın Çarşı Mahallesi Mevsim Sokak'ta saat 02.15 sıralarında meydana geldi.

*Küçük bir kız çocuğu evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kartal'da 2 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın Çarşı Mahallesi Mevsim Sokak'ta saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerinde çok sayıda itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN DUMANDAN YAŞLI BİR ADAM ETKİLENDİ
İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çatı katındaki dairede yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Tahliye sırasında dairede yoğun dumandan etkilenen yaşlı bir adam sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijenli hava maskesi takılarak tedavi altına alındı.

BİR KIZ ÇOCUĞU GÖZYAŞLARI İÇİNDE YANGINI İZLEDİ
Oturdukları evin yandığını gören bir kız çocuğu ise gözyaşlarına hakim olamazken annesi onu teselli etmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bir süre olay yerinde soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Görüntü Dökümü
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-Alev alev yanan çatı(ÖZEL)
-Yangının çıktığı apartman
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Vatandaşların içeriden çıkması
-Tedavi altına alınan bir kişi(ÖZEL)
-Yangını izleyenler
-Sağlık ve polis ekipleri
-Bir kız çocuğun ağlaması(ÖZEL)
-Genel ve detaylar

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