HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartal’da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı

Kartal’da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı

20.12.2020 06:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal Yakacık’ta ofis olarak kullanılan bir dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı.

Kartal Yakacık’ta ofis olarak kullanılan bir dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı. Dumanların sardığı dairede bulunan 1 kişi içeride mahsur kalarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay saat 05.30 sıralarında Yakacık Mülayim sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ofis olarak kullanılan dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte daireyi duman sardı. O esnada içeride bulunan Aziz V. daire içinde mahsur kalarak “boğuluyorum” diyerek komşularına seslendi. Sesi duyan komşular durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak dumandan etkilenen Aziz V’yi dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Aziz V’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa götürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
Sürücü alkollü otostop çeken yolcu cezaevi firarisi çıktıSürücü alkollü otostop çeken yolcu cezaevi firarisi çıktı
Karnelerin ne zaman ve nasıl verileceği belli oldu!Karnelerin ne zaman ve nasıl verileceği belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

Dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

Hastanedeki patlamada can kaybı yükseldi

Hastanedeki patlamada can kaybı yükseldi

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Kızılay’dan polislere çay-kahve servisi

Kızılay’dan polislere çay-kahve servisi

Aksaray'da ehliyetsiz sürücüden şaşırtan savunma: Sadece gece biniyorum

Ehliyetsiz sürücüden şaşırtan savunma

Kayseri'de trafik kontrolünde pes dedirten olay! Sürücü alkollü otostop çeken yolcu cezaevi firarisi çıktı

Sürücü alkollü otostop çeken yolcu cezaevi firarisi çıktı

Aydın'da filyasyon ekibini taşıyan araç kaza yaptı: Yaralılar var

Filyasyon ekibini taşıyan araç kaza yaptı: Yaralılar var

Adana'da kuyu açarken göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Silivri'de park halindeki araç alev topuna döndü

Park halindeki araç alev topuna döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.