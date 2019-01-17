Kartal'da cinayet

İSTANBUL (AA) - Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bir kişi, cip içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu.

İddiaya göre, sabah saatlerinde özel bir şirkete ait olduğu öğrenilen 34 UA 4089 plakalı lüks cip çalındı.

Aracın çalındığını fark eden şirket çalışanı şoför ve güvenlik görevlisi, 34 SL 4561 plakalı otomobille cipi kovalamaya başladı. Takip edildiğini fark eden cip içerisindeki sürücü, Fethiye Caddesi ile Orhangazi Caddesi kesişiminde bir servis aracına çarparak kaza yaptı.

Bunun üzerine otomobilden inen şahıslardan biri, cipin içerisindeki kişiyi silahla vurdu. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, şüpheli 2 kişinin ilçe emniyet müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.

