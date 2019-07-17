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Kartal'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:31 | Son Güncelleme

Aydos Ormanı'nda bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu - Maktulle ilişki yaşadığı iddia edilen şüphelinin bir gün önce intihar ettiği belirlendi

İSTANBUL (AA) - Kartal'daki ormanlık alanda sırtından ve ensesinden bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Aydos Ormanı'nda mantar toplayan bir vatandaş, ceset görmesi üzerine durumu polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis, kayıp ihbarları üzerinden yaptığı araştırmada cesedin Seher O.'ya (42) ait olduğunu belirledi. Annesi Seher O. için 15 Temmuz'da kayıp müracaatında bulunan oğlunun teşhis etmesinin ardından cenaze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis, maktulün ilişki yaşadığı iddia edilen Mehmet İ.'nin (54), 15 Temmuz Pazartesi günü Maltepe'de kendini asarak intihar ettiğini belirledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
aydos ormanı cinayet intihar maltepe

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