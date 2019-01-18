KARTAL'DA CİP ÇALAN HIRSIZI VURAN KORUMALAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) KARTAL'da dün sabah Bedrettin Dalan'ın oğluna ait bir aracı çaldıktan sonra kaçarken takip eden korumalar tarafından başından vurularak öldürülen Cemil Ö.(38)'in suç ortağı yeğeni Emrah Y.(23) polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında farklı bir araçla kaçtığı belirlenen şüphelinin dayısının durumunu öğrenmeye geldiği Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesinde yakalandığı öğrenildi. Öte yandan polise teslim olan korumalar C.G. ile E.Ç. Cinayet Büro Amirliğinden adliyeye sevk edildi.

KORUMALAR TESLİM OLMUŞTU

Kartal, Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cip çalan şüpheliler hızla kaçmaya başlamıştı. Bedrettin Dalan'ın yakın korumaları takip ettikleri araca ateş ederek durdurmaya çalışırken direksiyonda bulunan şüpheli Cemil Ö. başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren yakın korumalar ise bir süre sonra polise teslim olmuşlardı.

POLİS BAŞKA ARAÇLA KAÇAN İKİNCİ ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlığı Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin cip çalmaya çalıntı lüks bir araçla geldiğini tespit etti. Bu araçta bulunan Cemil Ö.'ün araçtan inerek çaldığı cipi kullanmaya başladığı diğer araçla birlikte hızla kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Korumaların açtığı ateş sonucu Cemil Ö.'nün vurulmasının ardından şüphelilerin kullandığı diğer lüks aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.