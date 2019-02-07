IHAAW020953-ASA/07-02-2019
- Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkaz alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tüm çalışmalar durduruldu.
07.02.2019 02:09:53 TSI
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