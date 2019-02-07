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Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkaz alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tüm çalışmalar durduruldu.

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 02:16 | Son Güncelleme

IHAAW020953-ASA/07-02-2019 - Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkaz alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tüm çalışmalar durduruldu. 07.02.2019 02:09:53 TSI NNNN

IHAAW020953-ASA/07-02-2019

- Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkaz alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tüm çalışmalar durduruldu.

07.02.2019 02:09:53 TSI
NNNN

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