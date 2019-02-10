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Kartal'da çöken bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 13:56 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çöken binanın bitişiğinde yer alan ve risk nedeniyle yıkım kararı verilen apartmanın sakinleriyle toplantı yaptı

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın bitişiğindeki yer alan ve yıkım kararı verilen apartmanın sakinleriyle toplantı bir araya geldi.

Kurum ve Yerlikaya, çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan ve risk nedeniyle yıkım kararı verilen 20 daireli Yunus Apartmanı'nın sakinleriyle, kriz merkezinin alt katındaki konferans salonunda toplantı yaptı.

Toplantıda, bina sakinlerinin bir uzman eşliğinde itfaiye asansörüyle pencere veya balkondan dairelerine girip kısa sürede değerli ve özel eşyalarını alarak çıkmaları kararlaştırıldı.

Kaymakamlığın yaptığı planlama dahilinde yaklaşık 2 saat içerisinde binanın boşaltılarak yıkıma geçileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
bina göçük Kartal

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