HABER

Kartal'da çöken bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

Kartal'da çöken bina

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 6 Şubat'ta çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile riskli görülerek yıkılan 7 binanın yerine yapılacak olan yeni binaların temeli atıldı.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı ve riskli görülerek yıkılan 7 binanın yerine yeniden yapılacak olan binaların hafriyat kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Yetkililer, çöken binanın ve yıkılan 7 binanın yerine yapılacak yeni binalar için temel atma işlemini bugün gerçekleştirdi.

TOKİ bünyesinde bir inşaat firması tarafından yürütülen inşaat, 8 blok 105 daire ve 20 dükkandan oluşuyor. Projenin önümüzde Aralık ayında bitmesi planlanıyor.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayda 21 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralanmıştı.

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
Bakan Kurum açıkladı: Büyükçekmece'ye Millet Parkı ve sosyal konut geliyorBakan Kurum açıkladı: Büyükçekmece'ye Millet Parkı ve sosyal konut geliyor
Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu yaşamını yitirdiÜnlü kalp cerrahı Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kartalda çöken bina yeni temel atıldı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.