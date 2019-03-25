Kartal'da çöken bina

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 6 Şubat'ta çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile riskli görülerek yıkılan 7 binanın yerine yapılacak olan yeni binaların temeli atıldı.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı ve riskli görülerek yıkılan 7 binanın yerine yeniden yapılacak olan binaların hafriyat kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Yetkililer, çöken binanın ve yıkılan 7 binanın yerine yapılacak yeni binalar için temel atma işlemini bugün gerçekleştirdi.

TOKİ bünyesinde bir inşaat firması tarafından yürütülen inşaat, 8 blok 105 daire ve 20 dükkandan oluşuyor. Projenin önümüzde Aralık ayında bitmesi planlanıyor.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayda 21 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralanmıştı.

