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Kartal'da çöken bina : 16 belediye çalışanına soruşturma (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - KARTAL'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 16 belediye çalışanı "şüpheli" olarak tespit edildi.

İstanbul DHA - KARTAL'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 16 belediye çalışanı "şüpheli" olarak tespit edildi.
Kartal'da 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişi ölmüştü. Olayla ilgili kusuru bulunan belediyesi görevlileri hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında soruşturma izni verildi. Şüpheli 16 kişinin, ruhsatın verildiği 1992 yılından binanın kaçak katlarla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar olan süreçte Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü biriminde görev yaptığı kaydedildi.

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