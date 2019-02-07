Kartal'da çöken bina: 4 kişinin daha cesedi bulundu, ölü sayısı 10'a çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çöken 8 katlı binada dört kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 10'a çıktığını söyledi.

Vali Yerlikaya daha önce gün içinde ulaşılan üç cesedi duyururken de "Çalışmalarımız devam ediyor. 13 yaralımızı da hastanede ziyaret ettik, tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden üç vatandaşın kimlik tespit çalışmalarına başladık." demişti.

Binanın enkazından sabah saatlerinde de 5 yaşındaki Havva isimli bir kız kurtarılmıştı.

İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde bulunan 8 katlı binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Bankalar Caddesi, Sema sokak üzerinde bulunan binanın zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunuyordu.

TMMOB: İmar Barışı uygulamasına derhal son verilmeli

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ise, Türkiye'de yapı stokunun yüzde 60'ının kaçak olduğunu, bu yapıların hem içindekiler hem de çevresindekiler için hayati tehlike oluşturduğunu vurguladı.

TMMOB, İmar Barışı'na başvuran yapıların denetlenmesi ve bu uygulamaya derhal son verilmesi gerektiğini açıkladı.