Kartal'da çöken bina: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Almamız gereken dersler var' dedi

"Gerekli açıklamaları bakan arkadaşlarım yaptılar. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Biz hastaneye de bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra da cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok ders var. Şu anda da gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra da bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Ondan sonra da atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atacağız."

Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

'Kaçak yapı'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya daha önce binanın çökmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle görüştüm. Buranın 1992 yılında 5 kat ruhsatı olduğunu, daha sonra 3 kat kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Üzücü olan bu" demişti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) de yazılı açıklamasında Türkiye'de yapı stokunun yüzde 60'ının kaçak olduğunu, bu yapıların hem içindekiler hem de çevresindekiler için hayati tehlike oluşturduğunu duyurmuştu.

TMMOB, İmar Barışı'na başvuran yapıların denetlenmesi ve bu uygulamaya derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

TMMOB'dan yapılan açıklamada, "Yaşadığımız acı deneyimin de gösterdiği gibi 'imar barışı' adı altında işletilen hukuksuzluk, toplumun can ve mal güvenliğini riske atan tüm girişimleri aklamaktadır. Bir binanın imar affı ile ruhsat sahibi olması, onun güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Binaları güvenli yapan, mühendislik bilgi, birikimi ve uygulamasıdır" denildi.

