Kartal’da çöken bina enkazında AFAD, eğitimli köpeklerle arama yapıyor

Kartal’da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.
Kartal’da 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri bölgede yoğun bir şekilde çalışırken, kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı.
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