Kartal'da çöken bina soruşturmasında 1 kişiye tahliye

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da, 6 Şubat'ta çöken ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma dosyasına gelen bilirkişi rapora göre; çöken binanın her katının 41 metrekare büyütüldüğü, kolanlar arasındaki mesafenin uzunluğunun projeye uygun olmadığı, kalitesiz beton kullanıldığı, iki katın kaçak olduğu ve tüm bu unsurların birleşerek binanın taşıyıcı sistemine ön görülenin üzerinde yük yükleyerek çökmesine neden olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında inşaat teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile birlikte tutuklanan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır'ın tahliye edildiği öğrenildi.

Kartal'da çöken ve 21 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan binaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan asıl bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

HER KATI 31 METREKARE BÜYÜTÜLMÜŞ

Raporda, ruhsat eki onaylı projedeki bina ölçümlerine uyulmayarak binanın eninin 1.10 metre, boyunun da 2.55 metre daha büyük yapıldığı, binanın her katının projeye aykırı olarak 41 metrekare büyütüldüğü kaydedildi.