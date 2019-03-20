Kartal’da çöken bina soruşturmasında bilirkişi raporu tamamlandı

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Binanın inşaatının projeye aykırı olarak yapıldığı ve her katının 41 metrekare büyütüldüğünün belirtildiği raporda, binanın aşırı yük nedeniyle çöktüğü kaydedildi. Olayın ardından tutuklanan ve raporda asli kusurlu bulunan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır’ın ise tahliye edildiği öğrenildi.

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan detaylı bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Binanın inşaatının projeye aykırı olarak yapıldığının belirtildiği raporda, onaylı projedeki bina ölçülerine uyulmadığı ve binanın eninin 1.10 metre, boyunun 2.55 metre daha büyütüldüğü kaydedildi.

“Her katı 41 metrekare büyütülmüş”

Raporda, binanın her katının 41 metrekare büyütüldüğü, bu durumun kolon ve kiriş açıklıklarının artmasına ve taşıyıcı sisteme daha büyük bir yük gelmesine sebep olduğu anlatıldı.