Kartal’da çöken bina soruşturmasında ön inceleme raporu hazır

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişiler tarafından hazırlanan ön inceleme raporu tamamlandı. Raporda, bina inşaatında yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumunun kullanıldığı, beton kalitesinin de standartlara uygun olmadığı belirtildi.

Kartal’da 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişiler tarafından 5 sayfalık ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda, apartmanda 47 kişinin ikamet ettiği ve binanın zemin katının büyük bir bölümünün tekstil deposu olarak kullanıldığı, binanın bodrum katının küçük bir bölümünde faaliyet göstermeyen eski marangoz atölyesi bulunduğu belirtildi.

Bina 7 katlı dizayn edilmiş

Yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt’un 21 Mayıs 1992’de Kartal Belediyesi İmar Şefliğine adresteki binanın yıkılarak yenisinin yapılması hususunda müracaat ettiği, 17 Haziran 1992’de de "Yapı Yıkma Belgesi" alındığının görüldüğü, Kartal Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünce 16 Ekim 1992 tarihinde mimari ve statik projelerin onaylandığı, onaylı bu projelerde binanın "bodrum zemin 5 normal kat" olmak üzere toplam 7 kat olarak dizayn edildiği kaydedildi.