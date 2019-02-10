Kartal’da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kimsenin kalmamasının ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kartal’da çöken binada 85. saatte de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çökme anından 77 saat sonra Kanbur ailesinin cansız bedeninin bulunmasının ardından, enkaz altında hiçbir vatandaşın kalmadığından emin olduktan sonra ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Gece boyunda enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, kepçe yardımı ile çalışmalarını sürdürüyor.
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