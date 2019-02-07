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Kartal’da çöken binada iki gün önce sallantı olduğu iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kartal’da yıkılan binanın bulunduğu mahallede oturan vatandaşlar binanın iki gün önce sallandığını iddia etti.

Kartal’da yıkılan binanın bulunduğu mahallede oturan vatandaşlar binanın iki gün önce sallandığını iddia etti. Öte yandan çöken binanın hemen yan sokağında Salı günü pazar kurulduğu öğrenilirken, olayın Salı olmaması daha büyük faciayı önledi.
Kartal’da dün bir anda çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken vatandaşlar bina ile ilgili farklı iddialarda bulundular.
Yaşanan elim olayın Salı günü gerçekleşmemesi ise ile olası bir facia yaşanmamış oldu. Yıkılan binanın yanında salı günleri bir pazar kurulduğunu söyleyen vatandaşlar, eğer olay salı günü gerçekleşseydi ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olacağını belirttiler. Mahalleliler ayrıca pazardan dolayı ambulans ve itfaiye ekiplerinin de olay yerine ulaşamayacağını ve müdahalenin çok daha geç olacağını, pazarın yıkımın yaşandığı bölgeden kaldırılmasını talep ettiler.

‘Şu anda yeğenlerim enkazın içinde’
Enkaz altında yeğenleri bulunduğunu dile getiren Davut Ayaz daha önceden önlem alınması gerektiğini söyleyerek “ Burası kaçak yapılmış. Alttaki konfeksiyon da kaçaktı. Zaten 2 gün önce sallanmış bina. 5 kat görünüyor. 2-3 kat üzerine çıkıyorlar. Şu anda yeğenlerim enkazın içinde. 3 tane cenazemiz var. Alemdar ailesinden 7-8 kişi enkazda daha çıkmadı. Onları bekliyoruz. Bizim yapacağımız bir şey var mı? Bilmiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Önlem alınması lazımdı. Bu olay Salı günü olsaydı büyük bir facia yaşanırdı. Salı günü olsaydı burada büyük bir facia olurdu. Salı günleri pazar kuruluyor. Öğrencilerin gittiği bir yol. Camiye giden insanlar vardı. Pazar olay yerine çok yakın. Pazarın acilen kalkması gerekiyor. Pazarın olduğu gün milletin oradan geçtiğini düşünebiliyor musunuz? Bu binada kaç kişi kaldıysa ondan daha fazlası enkaz altında kalabilirdi. Bunların düzgün bir hale getirilmesi gerekiyor. Buraya Salı günü ne ambulans gelebilir, ne itfaiye gelebilir. Hastayı hastaneye götürmek mümkün değil “ dedi.
‘Salı günü olsaydı burada ölü sayısı 300’e yükselirdi’
Pazarın kurulduğu günde buraya ne ambulans ne de itfaiyenin girebildiğini vurgulayan Ayaz, “ Salı Pazarı olsa buraya ambulans girmez. Yangın olsa itfaiye giremez. Salı günü olsaydı burada ölü sayısı 300’e yükselirdi. Gerekirse bizde mahalle olarak müracaatımızı yaparız “ dedi.
‘Tedirgin yatıp kalkıyoruz’
Şu anda evlerinde tedirgin bir şekilde yaşadıklarını belirtenAyaz: “ Buradaki yapılaşmanın bozuk olduğunu zaten bütün halk biliyor. Birde bununla iç içe giren bir pazar var burada. Pazarın buradan kaldırılması herkes için iyi olur. Bu olay Salı günü olsaydı burada aşırı derecede can kaybı olurdu. Yetkililerin ellerinden geleni yapmalarını hepimiz istiyoruz ama buradaki alt yapının bozuk olduğunu da hepimiz biliyoruz. Burada oturan sakinlerin hiçbirinin evinde rahat uyuduğuna inanmıyorum. Duyduğumuz kadarıyla yıkılan bina güçlendirilmeye gelinmiş. Buradaki hiçbir binanın kolonlarında sağlıklı bir durum yok. Hepimiz bunu biliyoruz. Bilinci içinde yaşıyoruz. Tedirgin yatıp kalkıyoruz. Allah göstermesin İstanbul’da en ufak bir felakette çok büyük acılar yaşarız bu gidişle biz “ dedi.

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