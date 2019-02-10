Kartal'da çöken binada ölen anne ve iki çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da çöken binada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal'da çöken binanın enkazından dün akşam saat 20.00 sıralarında, Şeyma Kambur (30) ve çocukları Zehra (8), Ali (4) Kambur'un cansız bedenleri çıkartılmıştı. Anne ve çocuklarının için Kartal Cevizli Mahallesi'ndeki Çınar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şeyma Kambur'un eşi ve yakınları katıldı. Şeyma Kambur'un kardeşi gözyaşı döktü. Anne çocuklarının cenazeleri ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(FOTOĞRAF)
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