Kartal’da çöken binada ölen Eylül bebeğin fotoğrafı ortaya çıktı

Kartal’da çöken binada hayatını kaybedenlerden biri de 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu oldu. Eylül bebeğin öldüğü haberini gece saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verirken, Eylül Dervişoğlu’nun fotoğrafı ortaya çıktı.

Kartal’da gece gelen haber yürekleri bir kez daha dağladı. Kartal’da çöken binada bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu’nun yaşamını yitirdiği açıklandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaparken, Eylül bebeğin fotoğrafı da ortaya çıktı.

