HABER

Kartal’da çöken binada ölen ve yaralıların kimlikleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 08:02 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan 3 ölü ve 12 yaralının kimliğini kamuoyu ile paylaştı."Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokakta bugün saat 15.59 da meydana gelen binanın çökmesi olayı arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı.

İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan 3 ölü ve 12 yaralının kimliğini kamuoyu ile paylaştı.
"Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokakta bugün saat 15.59 da meydana gelen binanın çökmesi olayı arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.
İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle: “Enkazdan şu ana kadar 7’si ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 3 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor” denildi.
Kimliğini tespit edilen yaralı vatandaşlarımız;
1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)
2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)
4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)
5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)
9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
Kimliğini tespit edilen vefat eden vatandaşlarımız:
1- Ayşe Alemdar (45 yaşında)
2- Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında)
3- Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurduSebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu
Tüm köy su altında kalmıştı! Evler yeniden ortaya çıktıTüm köy su altında kalmıştı! Evler yeniden ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Türkiye'den Suriye hakkında çok kritik açıklama!

Türkiye'den Suriye hakkında çok kritik açıklama!

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Kartal'da bina çöktü!

Kartal'da bina çöktü!

Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu

Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu

Tüm köy su altında kalmıştı! Evler yeniden ortaya çıktı

Tüm köy su altında kalmıştı! Evler yeniden ortaya çıktı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Omar'dan ABD'ye Suudi Arabistan eleştirisi

Omar'dan ABD'ye Suudi Arabistan eleştirisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.