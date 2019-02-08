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Kartal’da çöken binada ölü sayısı 12’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 00:50 | Son Güncelleme

Kartal’da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12’ye yükseldi.İstanbul Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kartal’da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12’ye yükseldi.
İstanbul Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Böylelikle enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselmiş oldu. Öte yandan yaralı halde enkazdan çıkarılan vatandaşların sayısının 13 olduğu belirtilmişti.

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