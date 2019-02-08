Kartal'da çöken binada ölü sayısı yükseliyor

İçişleri Bakanı Soylu sorumluların cezalandırılacağını söyledi.İstanbul'un Kartal semtinde çöken sekiz katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik, 14 vatandaşımızı da göçükten sağ çıkarabildik. Bu olayda yakınlarını kaybedenler bilmelidirler ki bu olayın müsebbibi, sorumlusu kimse cezasını bulacaktır" dedi. Soylu arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Enkazdan son olarak 16 yaşında bir gencin kurtarıldığı bildirildi. Dün beş yaşındaki bir kız çocuğu enkaz altından kurtarılmıştı.

Bakan Soylu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konu ile ilgili soruşturma yürüttüğünü ve çökmenin nedeni netleştiğinde açıklama yapılacağını söyledi.

14 dairenin yer aldığı ve 43 kişinin yaşadığı sekiz katlı bina çarşamba günü saat 16:00 sıralarında çökmüştü. Çökme nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak sekiz katlı binanın üç katının kaçak olduğu belirtiliyor. Olay sonrası önlem amacıyla bina çevresindeki yedi binanın boşaltıldığı açıklandı.

DW,AP/SSB, HT

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