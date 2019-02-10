Kartal’da çöken binada yakınını beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binanın enkazından yakınlarının çıkarılmasını bekleyen bir kişi kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren vatandaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kartal’da Çarşamba günü bir binanın çökmesinin ardından oluşturulan kriz merkezinde yakınlarından haber almak için bekleyenler arasında bulunan Ertuğrul Kavak (51), fenalaşarak yere yığıldı. Bekleme salonundaki yakınlarının bilgi vermesi üzerine Kavak’a ilk müdahaleyi merkezde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kavak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavak’ın çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki Mert Aydın’ın yakını olduğu ve bu nedenle kriz merkezinde beklediği öğrenildi.

