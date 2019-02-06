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Kartal’da çöken binadan yaralı kadının çıkarılması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 19:31 | Son Güncelleme

Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazı altında kalan bir kadın ekipler tarafından çıkarıldı.

Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazı altında kalan bir kadın ekipler tarafından çıkarıldı. Kadının çıkarılma anı ise kameralarca kaydedildi.
Kartal’da 8 katlı binanın çökmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilmişti. AFAD ekiplerinin de gerçekleştirdiği kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında yaralı bir kadına ulaşıldı. Yaralı kadın ekipler tarafından enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kadının enkazdan çıkarılış anı ise kameralarca kaydedildi.

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