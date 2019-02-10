Kartal’da çöken binanın çevresindeki boşaltılan binalardan numune alındı

Kartal’da çöken binanın etrafındaki 10 bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Boşaltılan binalardan incelenmek üzere alınan numunelerdeki deniz kabukları ise dikkat çekti.
Kartal’da çöken binanın etrafındaki boşaltılan binalarda yapılan incelemede korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Boşaltılan binaların birinden numune alan ekipler, malzemelerde deniz kabuklarına rastladı. Ekipler numuneleri incelenmek üzere gönderirken, binanın betonundaki deniz kabukları da görüntülendi. Binalarda deniz kumu kullanıldığı ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, enkazda ve çevresinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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