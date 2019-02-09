Kartal'da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA) - KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olay yerinde ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor. Çöken binanın çevresinde oluşturulan güvenlikli bölgede ise enkaz altında kalanların yakınları ile basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. İstanbul Valiliği tarafından Çaka Bey İmam hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezi de çalışmalar aralıksız devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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