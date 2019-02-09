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Kartal’da çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 19:28 | Son Güncelleme

IHAAW192154-ASA/09-02-2019 - Kartal’da çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 09.02.2019 19:21:54 TSI NNNN

IHAAW192154-ASA/09-02-2019

- Kartal’da çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

09.02.2019 19:21:54 TSI
NNNN

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