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KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN 9 SAAT SONRA 2 KİŞİ DAHA ÇIKARILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 01:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 2 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralı çıkarıldığı binadan yaklaşık 9 saat sonra iki kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:
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-Yaralıların enkazdan çıkarılmaları

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