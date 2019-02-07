KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN 9 SAAT SONRA 2 KİŞİ DAHA ÇIKARILDI 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 2 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralı çıkarıldığı binadan yaklaşık 9 saat sonra iki kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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-Yaralıların enkazdan çıkarılmaları
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