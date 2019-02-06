Kartal’da çöken binanın enkazından bir kişi daha yaralı çıkarıldı

Kartal’da çöken binada yapılan kurtarma çalışmalarında bir kişi daha enkaz altından yaralı halde kurtarıldı. Böylelikle 2 kişinin hayatını kaybettiği enkazdan kurtarılanların sayısı 7 oldu.
Kartal’da çöken binanın enkazı altında kalanları çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Enkazdan yaklaşık beş saat sonra bir kadın sağ olarak çıkarıldı. Yaralı olan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Böylelikle 2 kişinin hayatını kaybettiği enkazdan kurtarılanların sayısı 7’ye yükseldi. Enkaz alanında kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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