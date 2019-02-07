IHAAW114009-ASA/07-02-2019
- Kartal’da çöken binanın enkazından sağ kurtarılan Havva Tekgöz adlı çocuk Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
07.02.2019 11:40:09 TSI
NNNN
Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
Trump tarih verdi: Resmen açıklayacağız
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum