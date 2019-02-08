Kartal’da çöken binanın enkazından Şeyma Kambur’un sesi duyuldu

Kartal’da çöken binanın enkazında Şeyma Kambur’un sesi duyuldu. Sesin duyulmasının ardından kadını kurtarmak için çalışmalar hızlandırıldı. Şeyma’nın yakınları umut içinde kurtarılmasını bekliyor
Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından Şeyma Kambur’un sesinin duyulduğu öğrenildi. Kambur’un göçük altından seslenmesinin ardından arama kurtarma ekipleri kadını kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Şeyma’nın enkaz altından seslendiğini öğrenen yakınları sevinç gözyaşları dökerken, arama kurtarma çalışmalarını umutla takip ediyorlar.
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